غارة استهدفت سيارة على طريق زفتا النميرية

هبة نصر: التقارير التي تتحدث عن توجه الولايات المتحدة واسرائيل الى انهاء مهام اليونيفيل غير دقيقة بحسب مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية

هبة نصر: التقارير التي تتحدث عن توجه الولايات المتحدة واسرائيل الى انهاء مهام اليونيفيل غير دقيقة بحسب مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية

مصدر عسكري للـLBCI: الجيش انهى عمليات التفتيش في المريجة ولم يتم العثور على أي شيء وقد غادر المكان علماً بأن الموقع كان قد إستُهدف قبل أشهر خلال الحرب