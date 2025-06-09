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سامي الجميل لـ"عشرين 30": على الشريك الشيعي في هذا البلد أن يعلم أن مشكلتنا ليست معه بل مع عدم المساواة بين اللبنانيين ووجود سلاح خارج اطار الدولة ونحن نريد بناء البلد مع الشريك الشيعي

خبر عاجل
2025-06-09 | 14:50
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سامي الجميل لـ&quot;عشرين 30&quot;: على الشريك الشيعي في هذا البلد أن يعلم أن مشكلتنا ليست معه بل مع عدم المساواة بين اللبنانيين ووجود سلاح خارج اطار الدولة ونحن نريد بناء البلد مع الشريك الشيعي
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سامي الجميل لـ"عشرين 30": على الشريك الشيعي في هذا البلد أن يعلم أن مشكلتنا ليست معه بل مع عدم المساواة بين اللبنانيين ووجود سلاح خارج اطار الدولة ونحن نريد بناء البلد مع الشريك الشيعي

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ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في برنامج "عشرين 30" في تمام الساعة 9:30 مساءً

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