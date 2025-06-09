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سامي الجميل لـ"عشرين 30": لم نحسم خارطة التحالفات في الانتخابات النيابية ونحن على تواصل دائم مع القوات اللبنانية ومع التغييرين ورئيس الجمهورية وعلى التيار الوطني الحرّ أن يوضّح تموضعه

خبر عاجل
2025-06-09 | 15:52
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سامي الجميل لـ&quot;عشرين 30&quot;: لم نحسم خارطة التحالفات في الانتخابات النيابية ونحن على تواصل دائم مع القوات اللبنانية ومع التغييرين ورئيس الجمهورية وعلى التيار الوطني الحرّ أن يوضّح تموضعه
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سامي الجميل لـ"عشرين 30": لم نحسم خارطة التحالفات في الانتخابات النيابية ونحن على تواصل دائم مع القوات اللبنانية ومع التغييرين ورئيس الجمهورية وعلى التيار الوطني الحرّ أن يوضّح تموضعه

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ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في برنامج "عشرين 30" في تمام الساعة 9:30 مساءً

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