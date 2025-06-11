مركز طوارىء الصحة: شهيد و3 جرحى في غارة من مسيرة على بلدة بيت ليف - بنت جبيل

معلومات للـLBCI: توقيف الوزير السابق للاقتصاد اأمين سلام في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على اشارة مدعي عام التمييز جمال الحجار وذلك على خلفية التحقيق معه في الاخبار المقدم من قبل لجنة الاقتصاد النيابية

معلومات للـLBCI: توقيف الوزير السابق للاقتصاد اأمين سلام في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على اشارة مدعي عام التمييز جمال الحجار وذلك على خلفية التحقيق معه في الاخبار المقدم من قبل لجنة الاقتصاد النيابية

الجيش يكشف في هذه الأثناء على مبنى مدمر سابقا في منطقة السان تيريز في الضاحية بعد طلب من لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار