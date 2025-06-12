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ترقبوا حلقة خاصة من برنامج "عشرين 30" الليلة مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بعد النشرة المسائية عبر الـLBCI

خبر عاجل
2025-06-12 | 12:30
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ترقبوا حلقة خاصة من برنامج &quot;عشرين 30&quot; الليلة مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بعد النشرة المسائية عبر الـLBCI
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ترقبوا حلقة خاصة من برنامج "عشرين 30" الليلة مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بعد النشرة المسائية عبر الـLBCI

خبر عاجل

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لودريان لـ عشرين 30: القلق الدولي هو الحرب في لبنان وطريقة الإستجابة هي التحرك بسرعة لأن ما حدث في سوريا يمكن أن يكون أيضًا فرصة للبنان

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