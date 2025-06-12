لودريان لـ عشرين 30: القلق الدولي هو الحرب في لبنان وطريقة الإستجابة هي التحرك بسرعة لأن ما حدث في سوريا يمكن أن يكون أيضًا فرصة للبنان

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك