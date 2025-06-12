لودريان لـ عشرين 30:جميع من التقيتهم يدعمون تجديد ولاية اليونيفيل لما لها من ارتباط وثيق بـ1701 والتشكيك بدورها يعني التشكيك بالقرار نفسه ما قد يفتح الباب أمام خطر اندلاع حرب في الجنوب ولقد أثبتت اليونيفيل فاعليتها ومن الضروري الاعتراف بها واحترامها

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك