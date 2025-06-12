سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت مناطق حرجيّة في اقليم التفاح وجبل الريحان والبيسارية - تبنا

التالي

رويترز نقلا عن دبلوماسيين: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا يعلن عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ 20 عاما تقريبا