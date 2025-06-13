وزير الخارجية الأميركي: إسرائيل اتخذت إجراء أحاديا ضد إيران ولم نشارك في الضربات وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأميركية في المنطقة ويجب على إيران ألا تستهدف المصالح الأميركية أو القوات الأميركية

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