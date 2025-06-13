أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يعلن "إنجاز المرحلة الأولى" من الضربات ضد أهداف عسكرية ونووية إيرانية

نتنياهو: استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز واستهدفنا علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني

نتنياهو: استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز واستهدفنا علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني

وزير الخارجية الأميركي: إسرائيل اتخذت إجراء أحاديا ضد إيران ولم نشارك في الضربات وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأميركية في المنطقة ويجب على إيران ألا تستهدف المصالح الأميركية أو القوات الأميركية