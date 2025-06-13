رويترز: التلفزيون الإيراني الرسمي يقول إن مقر الحرس الثوري في طهران تعرض لقصف إسرائيلي

رويترز: وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تؤكد إغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية

رويترز: وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تؤكد إغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية

نتنياهو: استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز واستهدفنا علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني