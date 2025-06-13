الحرس الثوري الإيراني: الهجوم الإسرائيلي نفذ بعلم ودعم كاملين من "النظام الأميركي الإرهابي"

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ترامب: لا يمكن لإيران إمتلاك قنبلة نووية ونحن نأمل في العودة إلى طاولة المفاوضات وسنرى ما سيحدث فهناك عدد من القادة في القيادة الإيرانية لن يعودوا بعد الآن