ترامب: لا يمكن لإيران إمتلاك قنبلة نووية ونحن نأمل في العودة إلى طاولة المفاوضات وسنرى ما سيحدث فهناك عدد من القادة في القيادة الإيرانية لن يعودوا بعد الآن

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