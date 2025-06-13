التلفزيون الإيراني الرسمي: مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية باقري في الهجوم الإسرائيلي

وسائل إعلام إيرانية: مقتل أحمد رضا ذو الفقاري أستاذ الهندسة النووية في الهجوم الإسرائيلي

وسائل إعلام إيرانية: مقتل أحمد رضا ذو الفقاري أستاذ الهندسة النووية في الهجوم الإسرائيلي

رئيس إسرائيل: لإسرائيل حق أصيل وعليها واجب مقدس للدفاع عن نفسها وستفعل ذلك دومًا بعزم