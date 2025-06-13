وسائل إعلام إيرانية: مقتل أحمد رضا ذو الفقاري أستاذ الهندسة النووية في الهجوم الإسرائيلي

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معلومات للـLBCI: مطار بيروت الدولي لا يزال يعمل بشكل طبيعي والحركة الجوية هي بإتجاه الغرب وتم إعتماد الأجواء القبرصية حاليًا وفقط فلاي دبي ألغت رحلتها لليوم