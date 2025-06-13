معلومات للـLBCI: شركة طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها إلى الدول التي أقفلت مجالها الجوي كالأردن والعراق وتعمد إلى تغيير مسار طائراتها وفقًا للمسارات الآمنة

الخارجية الأميركية: السفارة الأميركية لديها مؤشرات على احتمال وجود صواريخ أو طائرات مسيرة فوق المجال الجوي الأردني

الخارجية الأميركية: السفارة الأميركية لديها مؤشرات على احتمال وجود صواريخ أو طائرات مسيرة فوق المجال الجوي الأردني

الجيش الإسرائيلي: النظام الإيراني أطلق في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها