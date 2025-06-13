ترامب: يجب على إيران التوصل إلى إتفاق قبل أن يذهب كل شيء وإنقاذ ما كان عُرف سابقًا بالإمبراطورية الإيرانية

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ترامب: بعض المتشددين الإيرانيين تحدثوا بشجاعة لكنهم لم يكونوا يعلمون ما الذي كان سيحدث فجميعهم موتى الآن والأمر سيزداد سوءًا فبالفعل حصل موت ودمار هائل لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المجزرة