أكسيوس: الضربة الإسرائيلية لإيران كانت نتيجة تخطيط سرّي دام 8 أشهر وتهدف إلى "القضاء" على قدرات إيران النووية والصاروخية في عملية قد تستمر لأيام أو تطول لأسابيع

أكسيوس: مساعدو نتنياهو أطلعوا صحفيين إسرائيليين على أن ترامب حاول إيقاف الهجوم في مكالمة جرت يوم الإثنين بينما في الواقع تناولت المكالمة التنسيق قبيل الهجوم بحسب ما يقوله الآن المسؤولون الإسرائيليون

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