إسرائيل تؤكد "تحييد" معظم قادة القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني

التلفزيون الإيراني: هجوم إسرائيلي جديد على موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران

التلفزيون الإيراني: هجوم إسرائيلي جديد على موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران

أكسيوس: الضربة الإسرائيلية لإيران كانت نتيجة تخطيط سرّي دام 8 أشهر وتهدف إلى "القضاء" على قدرات إيران النووية والصاروخية في عملية قد تستمر لأيام أو تطول لأسابيع