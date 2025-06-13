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التلفزيون الإيراني: هجوم إسرائيلي جديد على موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران

خبر عاجل
2025-06-13 | 06:25
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التلفزيون الإيراني: هجوم إسرائيلي جديد على موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران
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التلفزيون الإيراني: هجوم إسرائيلي جديد على موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران

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