مصدران لرويترز: مقتل ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين بمن فيهم رئيس القوة الجوية للحرس الثوري في الهجوم الإسرائيلي

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