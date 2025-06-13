الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني

الرئيس الإيراني في خطاب للأمة: رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء

الرئيس الإيراني في خطاب للأمة: رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء

مصدران لرويترز: مقتل ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين بمن فيهم رئيس القوة الجوية للحرس الثوري في الهجوم الإسرائيلي