رويترز: سماع دوي انفجار قويّ في مدينة همدان الإيرانية

نور نيوز الإيرانية: 78 قتيلاً و329 جريحًا جراء الهجمات الإسرائيلية على مناطق سكنية في طهران

نور نيوز الإيرانية: 78 قتيلاً و329 جريحًا جراء الهجمات الإسرائيلية على مناطق سكنية في طهران

ترامب: اليوم هو اليوم الـ61 وأخبرت الايرانيين بما يجب عليهم فعله لكنهم لم يتمكنوا من ذلك ولديهم الآن فرصة ثانية