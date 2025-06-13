القناة 12 الإسرائيلية: هجمات على مطار مهرآباد ومطار بوشهر حيث تتمركز طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية

رويترز: التلفزيون الإيراني الرسمي يقول إن مقر الحرس الثوري في طهران تعرض لقصف إسرائيلي

رويترز: التلفزيون الإيراني الرسمي يقول إن مقر الحرس الثوري في طهران تعرض لقصف إسرائيلي

نتنياهو: استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز واستهدفنا علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني