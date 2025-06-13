مصدران لرويترز: تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة في شأن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين الذي كان من المقرر أن تستضيفه فرنسا والسعودية

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