الصحافي مهرداد خليلي: تجدد الهجوم الاسرائيلي على طهران في هذه اللحظات

الحرس الثوري الإيراني: الهجوم الإسرائيلي نفذ بعلم ودعم كاملين من "النظام الأميركي الإرهابي"

الحرس الثوري الإيراني: الهجوم الإسرائيلي نفذ بعلم ودعم كاملين من "النظام الأميركي الإرهابي"

بيان لوزارة الخارجية الإيرانية حول العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران...