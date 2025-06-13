القناة 13 الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ هجوما على مواقع إيرانية

مصادر في السراي للـLBCI: الجيش اللبناني هو الذي يتواصل في اطار التمسك بالثوابت اللبنانية وعدم جرّ لبنان لأي مواجهة والحكومة تؤكد أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة

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