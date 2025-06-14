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طيران الشرق الأوسط تُعلّق رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر وتُلغي الرحلات قبل ظهر اليوم

خبر عاجل
2025-06-13 | 23:51
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طيران الشرق الأوسط تُعلّق رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر وتُلغي الرحلات قبل ظهر اليوم
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طيران الشرق الأوسط تُعلّق رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر وتُلغي الرحلات قبل ظهر اليوم

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط  الخطوط الجوية اللبنانية، تعليق عودة رحلاتها القادمة إلى بيروت حتى إشعار آخر. 

كما تُعلن إلغاء جميع رحلاتها المغادرة من بيروت والتي تقلع  قبل الساعة الواحدة من ظهر اليوم، السبت 14 حزيران 2025.

أما بالنسبة للرحلات المغادرة بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم ،فسوف يتم ابلاغ الركاب بشأنها في ضوء التطورات.
 

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