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o
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الجيش الإسرائيلي: القوات الجوية تواصل مهاجمة أهداف في الأراضي الإيرانية
خبر عاجل
2025-06-14 | 02:16
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الجيش الإسرائيلي: القوات الجوية تواصل مهاجمة أهداف في الأراضي الإيرانية
خبر عاجل
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