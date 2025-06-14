المتحدث باسم الجيش الإيراني: إطلاقنا الصاروخي القادم سيكون بنحو 2000 صاروخ وهجماتنا الصاروخية ستكون 20 ضعفا من الهجمات السابقة

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معلومات للـLBCI: المديرية العامة للطيران المدني وبعد تقييم الأوضاع وبعد فتح الأجواء الأردنية والسورية بشكل طبيعي إتخذت قرارًا بإعادة فتح الأجواء اللبنانية امام الحركة الجوية ابتداء من الـ10 صباحاً على ان تُبقي خلية الأزمة في المطار إجتماعاتها مفتوحة