معلومات للـLBCI: المديرية العامة للطيران المدني وبعد تقييم الأوضاع وبعد فتح الأجواء الأردنية والسورية بشكل طبيعي إتخذت قرارًا بإعادة فتح الأجواء اللبنانية امام الحركة الجوية ابتداء من الـ10 صباحاً على ان تُبقي خلية الأزمة في المطار إجتماعاتها مفتوحة

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وكالة فارس عن مسؤولين عسكريين كبار: القيادات العسكرية تؤكد أن المواجهة لن تقتصر على التحركات المحدودة التي نفذت الليلة الماضية والحرب ستتوسع في الأيام المقبلة لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأميركية بالمنطقة