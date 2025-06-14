التلفزيون الإيراني: مقتل العميد مهدي رباني مسؤول العمليات في هيئة الأركان العامة والعميد غلام رضا محرابي مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان في العدوان الإسرائيلي

التلفزيون الإيراني: مقتل 60 مدنيًا في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع جمران السكني في طهران أمس وعملية رفع الأنقاض متواصلة وتم انتشال 38 جثة حتى الآن

التلفزيون الإيراني: مقتل 60 مدنيًا في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع جمران السكني في طهران أمس وعملية رفع الأنقاض متواصلة وتم انتشال 38 جثة حتى الآن

وكالة فارس عن مسؤولين عسكريين كبار: القيادات العسكرية تؤكد أن المواجهة لن تقتصر على التحركات المحدودة التي نفذت الليلة الماضية والحرب ستتوسع في الأيام المقبلة لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأميركية بالمنطقة