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نتنياهو: إسرائيل ستقصف "كل موقع وكل هدف لنظام آية الله"

خبر عاجل
2025-06-14 | 10:41
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نتنياهو: إسرائيل ستقصف "كل موقع وكل هدف لنظام آية الله"
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نتنياهو: إسرائيل ستقصف "كل موقع وكل هدف لنظام آية الله"

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