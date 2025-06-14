وزير خارجية سلطنة عمان: المحادثات بين إيران وأميركا التي كان من المقرر عقدها في مسقط يوم الأحد ألغيت ومع ذلك تظل الدبلوماسية والحوار السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم

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