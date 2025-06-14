الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني متأثرًا بإصابته
خبر عاجل
2025-06-14 | 12:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني متأثرًا بإصابته
خبر عاجل
الإيراني
مستشار
المرشد
الإيراني
شمخاني
متأثرًا
بإصابته
التالي
وكالة الأنباء الإيرانية: هجمات الكيان الصهيوني فجر اليوم استهدفت حظيرة المقاتلات الإيرانية بمطار مهر آباد والانفجارات في المطار لم تشمل المدارج والمباني الأصلية أو المنشآت الجوية
هيئة الطيران المدني الأردنية: فتح الأجواء أمام حركة الطيران المدني
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:56
العراق يدعو أميركا لمنع الطائرات الإسرائيلية من إستخدام مجاله الجوي لشن هجمات على إيران
آخر الأخبار
14:56
العراق يدعو أميركا لمنع الطائرات الإسرائيلية من إستخدام مجاله الجوي لشن هجمات على إيران
0
آخر الأخبار
14:51
هيئة البث الإسرائيلية: الهجوم على حقل غاز بوشهر نفذ بمسيرة لتوجيه رسالة لإيران بأنه يمكن مهاجمة أهداف مماثلة
آخر الأخبار
14:51
هيئة البث الإسرائيلية: الهجوم على حقل غاز بوشهر نفذ بمسيرة لتوجيه رسالة لإيران بأنه يمكن مهاجمة أهداف مماثلة
0
آخر الأخبار
14:43
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تعتزم توسيع الهجمات على البنى التحتية الإيرانية ردًا على إستهداف المدنيين
آخر الأخبار
14:43
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تعتزم توسيع الهجمات على البنى التحتية الإيرانية ردًا على إستهداف المدنيين
0
آخر الأخبار
14:42
وكالة أنباء مهر: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة مراغة في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران
آخر الأخبار
14:42
وكالة أنباء مهر: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة مراغة في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:28
المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: المئات من الطائرات والمقاتلات الإسرائيلية تستكمل موجات من الغارات الجوية على صناعات عسكرية إستراتيجية ومواقع للبرنامج النووي كالموقع التحت الأرضي في خرمآباد غربي إيران
خبر عاجل
14:28
المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: المئات من الطائرات والمقاتلات الإسرائيلية تستكمل موجات من الغارات الجوية على صناعات عسكرية إستراتيجية ومواقع للبرنامج النووي كالموقع التحت الأرضي في خرمآباد غربي إيران
0
خبر عاجل
14:27
المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: بعد ضرب دفاعات جوية إيرانية المئات من الطائرات والمقاتلات الإسرائيلية أصبحت تتمتع بالتفوق الجوي في المجال الجوي لغربي إيران وطهران
خبر عاجل
14:27
المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: بعد ضرب دفاعات جوية إيرانية المئات من الطائرات والمقاتلات الإسرائيلية أصبحت تتمتع بالتفوق الجوي في المجال الجوي لغربي إيران وطهران
0
خبر عاجل
14:13
التلفزيون الرسمي الإيراني: هجمات إيرانية عنيفة ومدمرة على إسرائيل خلال ساعات
خبر عاجل
14:13
التلفزيون الرسمي الإيراني: هجمات إيرانية عنيفة ومدمرة على إسرائيل خلال ساعات
0
خبر عاجل
14:05
الرئيس الإيراني: لن نفاوض بشأن الملف النووي إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية
خبر عاجل
14:05
الرئيس الإيراني: لن نفاوض بشأن الملف النووي إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-05
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
2025-06-05
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
09:05
زهران للـLBCI: الحرب القائمة مصيرية وسيكون هناك تغيير داخل المجتمع الإيرانيّ
أخبار لبنان
09:05
زهران للـLBCI: الحرب القائمة مصيرية وسيكون هناك تغيير داخل المجتمع الإيرانيّ
0
أخبار دولية
13:14
بريطانيا تنقل أصولًا عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط
أخبار دولية
13:14
بريطانيا تنقل أصولًا عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط
0
رياضة
2025-06-13
تودور يوقع عقدا جديدا للاشراف على يوفنتوس لموسمين إضافيين
رياضة
2025-06-13
تودور يوقع عقدا جديدا للاشراف على يوفنتوس لموسمين إضافيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تويوتا تعلن عن شراكتها مع بطل الراليات روجيه فغالي
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تويوتا تعلن عن شراكتها مع بطل الراليات روجيه فغالي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع لليوم الثاني في سهيلة وتنتظركم الأحد في بكركي
تقارير نشرة الاخبار
14:15
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع لليوم الثاني في سهيلة وتنتظركم الأحد في بكركي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
٨٠ عامًا على المصافحة الدبلوماسية بين بيروت والمكسيك الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:09
٨٠ عامًا على المصافحة الدبلوماسية بين بيروت والمكسيك الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
جهد سياسيّ وامنيّ لبنانيّ لعبور الحرب الايرانية الاسرائيلية من دون ادخال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:07
جهد سياسيّ وامنيّ لبنانيّ لعبور الحرب الايرانية الاسرائيلية من دون ادخال لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
المغادرون عالقون… والوافدون غائبون مطار رفيق الحريري الدوليّ تحت الضغط الإقليميّ
تقارير نشرة الاخبار
14:04
المغادرون عالقون… والوافدون غائبون مطار رفيق الحريري الدوليّ تحت الضغط الإقليميّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مصير المفاوضات النووية بعد الهجوم الإيراني الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مصير المفاوضات النووية بعد الهجوم الإيراني الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أسواق الطاقة العالمية رهينة مضيق هرمز والسبب ايران
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أسواق الطاقة العالمية رهينة مضيق هرمز والسبب ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محاولات لإعادة إحياء المفاوضات النووية
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محاولات لإعادة إحياء المفاوضات النووية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تصعيد كلاميّ إيرانيّ إسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تصعيد كلاميّ إيرانيّ إسرائيليّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:51
طيران الشرق الأوسط تُعلّق رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر وتُلغي الرحلات قبل ظهر اليوم
خبر عاجل
23:51
طيران الشرق الأوسط تُعلّق رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر وتُلغي الرحلات قبل ظهر اليوم
2
أخبار دولية
07:18
الصاروخ الإيرانيّ الذي سقط صباح السبت استهدف مسؤولًا أمنيًّا سابقًا كبيرًا
أخبار دولية
07:18
الصاروخ الإيرانيّ الذي سقط صباح السبت استهدف مسؤولًا أمنيًّا سابقًا كبيرًا
3
أخبار لبنان
03:32
طيران الشرق الأوسط تستأنف رحلاتها بعد فتح الأجواء
أخبار لبنان
03:32
طيران الشرق الأوسط تستأنف رحلاتها بعد فتح الأجواء
4
أخبار لبنان
07:22
شركة طيران “الشرق الأوسط”: إعادة ادراج الرحلة من وإلى اسطنبول للسبت 14 حزيران 2025
أخبار لبنان
07:22
شركة طيران “الشرق الأوسط”: إعادة ادراج الرحلة من وإلى اسطنبول للسبت 14 حزيران 2025
5
أخبار لبنان
02:57
رسامني يعلن إعادة فتح الأجواء اللبنانية ويعتذر من المسافرين: الإجراءات كانت لأسباب أمنية
أخبار لبنان
02:57
رسامني يعلن إعادة فتح الأجواء اللبنانية ويعتذر من المسافرين: الإجراءات كانت لأسباب أمنية
6
خبر عاجل
02:52
معلومات للـLBCI: المديرية العامة للطيران المدني وبعد تقييم الأوضاع وبعد فتح الأجواء الأردنية والسورية بشكل طبيعي إتخذت قرارًا بإعادة فتح الأجواء اللبنانية امام الحركة الجوية ابتداء من الـ10 صباحاً على ان تُبقي خلية الأزمة في المطار إجتماعاتها مفتوحة
خبر عاجل
02:52
معلومات للـLBCI: المديرية العامة للطيران المدني وبعد تقييم الأوضاع وبعد فتح الأجواء الأردنية والسورية بشكل طبيعي إتخذت قرارًا بإعادة فتح الأجواء اللبنانية امام الحركة الجوية ابتداء من الـ10 صباحاً على ان تُبقي خلية الأزمة في المطار إجتماعاتها مفتوحة
7
خبر عاجل
03:27
التلفزيون الإيراني: مقتل العميد مهدي رباني مسؤول العمليات في هيئة الأركان العامة والعميد غلام رضا محرابي مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان في العدوان الإسرائيلي
خبر عاجل
03:27
التلفزيون الإيراني: مقتل العميد مهدي رباني مسؤول العمليات في هيئة الأركان العامة والعميد غلام رضا محرابي مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان في العدوان الإسرائيلي
8
خبر عاجل
15:10
معلومات للـLBCI: الطيران المدني إتخذ قرارا بإقفال المجال الجوي اللبناني حتى السادسة صباحاً
خبر عاجل
15:10
معلومات للـLBCI: الطيران المدني إتخذ قرارا بإقفال المجال الجوي اللبناني حتى السادسة صباحاً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More