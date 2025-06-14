التلفزيون الرسمي الإيراني: هجمات إيرانية عنيفة ومدمرة على إسرائيل خلال ساعات

وكالة الأنباء الإيرانية: هجمات الكيان الصهيوني فجر اليوم استهدفت حظيرة المقاتلات الإيرانية بمطار مهر آباد والانفجارات في المطار لم تشمل المدارج والمباني الأصلية أو المنشآت الجوية

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