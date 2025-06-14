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24
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
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المقاتلات الإسرائيلية إستهدفت خزانات وقود غرب طهران
المقاتلات الإسرائيلية إستهدفت خزانات وقود غرب طهران
التلفزيون الرسمي الإيراني: هجمات إيرانية عنيفة ومدمرة على إسرائيل خلال ساعات
خبر عاجل
2025-06-14 | 14:13
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التلفزيون الرسمي الإيراني: هجمات إيرانية عنيفة ومدمرة على إسرائيل خلال ساعات
خبر عاجل
الرسمي
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ساعات
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الجيش الإسرائيلي: القوات الجوية تواصل مهاجمة أهداف في الأراضي الإيرانية
وكالة الأنباء الإيرانية: هجمات الكيان الصهيوني فجر اليوم استهدفت حظيرة المقاتلات الإيرانية بمطار مهر آباد والانفجارات في المطار لم تشمل المدارج والمباني الأصلية أو المنشآت الجوية
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المقاتلات الإسرائيلية إستهدفت خزانات وقود غرب طهران
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المقاتلات الإسرائيلية إستهدفت خزانات وقود غرب طهران
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الشرطة الإسرائيلية: وردت عدة تقارير من مدنيين عن وقوع انفجارات في شمال إسرائيل لكن لا يوجد تأكيد على سقوط صواريخ أو وقوع إصابات
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الجيش الإسرائيلي: يسمح الآن للمواطنين بمغادرة الأماكن المحمية في كل أنحاء إسرائيل
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وزارة النفط الإيرانية تحذر وسائل الإعلام من نشر أخبار أو صور أو مقاطع مصورة عن أي هجمات أو حوادث محتملة تتعلق بمنشآت النفط الإيرانية دون الحصول على موافقة رسمية
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وزارة النفط الإيرانية تحذر وسائل الإعلام من نشر أخبار أو صور أو مقاطع مصورة عن أي هجمات أو حوادث محتملة تتعلق بمنشآت النفط الإيرانية دون الحصول على موافقة رسمية
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المقاتلات الإسرائيلية إستهدفت خزانات وقود غرب طهران
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16:38
وسائل إعلام إسرائيلية: الهدف من الهجوم في صنعاء - اليمن هو محمد الغماري رئيس أركان الحوثيين
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16:38
وسائل إعلام إسرائيلية: الهدف من الهجوم في صنعاء - اليمن هو محمد الغماري رئيس أركان الحوثيين
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16:38
مسؤول إسرائيلي رفيع: إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم في اليمن
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16:38
مسؤول إسرائيلي رفيع: إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم في اليمن
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16:34
هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: محاولة إغتيال إستهدفت شخصية رفيعة في اليمن
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16:34
هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: محاولة إغتيال إستهدفت شخصية رفيعة في اليمن
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16:38
وسائل إعلام إسرائيلية: الهدف من الهجوم في صنعاء - اليمن هو محمد الغماري رئيس أركان الحوثيين
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وسائل إعلام إسرائيلية: الهدف من الهجوم في صنعاء - اليمن هو محمد الغماري رئيس أركان الحوثيين
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أمن وقضاء
2025-06-07
شعبة المعلومات توقف 5 متورّطين في إشكال صبرا الذي أدى إلى وفاة شخصَين
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2025-06-07
شعبة المعلومات توقف 5 متورّطين في إشكال صبرا الذي أدى إلى وفاة شخصَين
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2025-06-13
وكالة مهر الإيرانية: سماع دوي انفجار قوي في مدينة أصفهان
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2025-06-13
وكالة مهر الإيرانية: سماع دوي انفجار قوي في مدينة أصفهان
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أخبار دولية
2025-06-12
مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن انتهاك إيران لالتزاماتها النووية
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التلفزيون الإيراني: مقتل العميد مهدي رباني مسؤول العمليات في هيئة الأركان العامة والعميد غلام رضا محرابي مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان في العدوان الإسرائيلي
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التلفزيون الإيراني: مقتل العميد مهدي رباني مسؤول العمليات في هيئة الأركان العامة والعميد غلام رضا محرابي مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان في العدوان الإسرائيلي
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