وسائل إعلام إسرائيلية: القصف الإيراني استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة ومسكن عائلة نتنياهو ببلدة قيسارية

ترامب: إذا تعرضنا لهجوم بأي شكل من الأشكال من إيران فإن القوات الأميركية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة

ترامب: إذا تعرضنا لهجوم بأي شكل من الأشكال من إيران فإن القوات الأميركية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة

معلومات للـLBCI: مديرية الطيران المدني تتخذ قرارًا بإقفال المطار من الثانية حتى السادسة صباحًا وأي إستثناء خلال هذه الفترة يحتاج إلى موافقة من سلطات الطيران اللبنانية