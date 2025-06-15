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نائب وزير خارجية إيران: إسرائيل قصفت مبنى تابعا لوزارة الخارجية مما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين

خبر عاجل
2025-06-15 | 15:08
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نائب وزير خارجية إيران: إسرائيل قصفت مبنى تابعا لوزارة الخارجية مما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين
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نائب وزير خارجية إيران: إسرائيل قصفت مبنى تابعا لوزارة الخارجية مما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين

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