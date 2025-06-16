التحكم المروري: حادث مروري عند أول جسر ⁧الدورة‬⁩ باتجاه جونية والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة والعمل جار على المعالجة

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