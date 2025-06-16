طيران الشرق الأوسط: إلغاء الرحلات إلى العراق غدًا

نظرًا لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، تعلن شركة طيران شرق الأوسط خطوط الجوية اللبنانية عن إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد و إربيل والنجف) ليوم الثلاثاء 17 حزيران 2025 وفق الجدول التالي: