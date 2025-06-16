نتنياهو: سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على سماء طهران ونتجه لتحقيق هدفينا الرئيسيين وهما القضاء على التهديد النووي والقضاء على التهديد الصاروخي

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