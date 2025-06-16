مصدران إيرانيان و3 مصادر إقليمية لرويترز: إيران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان أن تطلب من ترامب الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار

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