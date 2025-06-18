سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إذا توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الهجمات على إيران فسنبدأ في الرد عليها

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