الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 40 موقعا للبنية التحتية للصواريخ الإيرانية ومواقع تخزين وعناصر عسكرية اليوم الأربعاء

خامنئي: إيران لن تقبل بأن يفرض عليها سلام أو حرب

خامنئي: إيران لن تقبل بأن يفرض عليها سلام أو حرب

سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إذا توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الهجمات على إيران فسنبدأ في الرد عليها