مصرف لبنان يرفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166

أعلن مصرف لبنان أنّه نظرا لاستمرار الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، وحرصا منه على تلبية الحاجات المالية والإنسانية المُلحّة للمودعين، ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، قرّر تمديد العمل بالتعميمَيْن رقم 158 و166، ولا سيّما وأنّه ينتهي العمل بهما في 30 حزيران 2025.



وأفاد في بيان، بأنه تم رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصّة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركي إلى 800 دولار أميركي نقدا، والسحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارا أميركيا إلى 400 دولار أميركي نقدا، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ابتداء من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026.



وأكد مصرف لبنان أهمية الإسراع بإقرار القوانين التي تضمنُ إعادة أموال المودعين، مشيرا الى أنه يتواصل مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، ويضع إمكاناته كافة لتحقيق ذلك.