ترامب: إسرائيل سيطرت على أجواء إيران بشكل تامّ وهي تُبلي بلاءً حسنًا ولم يعد لدى إيران أي دفاعات جويّة ولا أعلم إلى متى سيصمدون

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