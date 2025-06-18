بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لا تتفاوض تحت الإكراه ولن تقبل السلام إذا جاء بالإكراه وسترد على أي تهديد بتهديد وعلى أي إجراء بإجراء مضاد

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