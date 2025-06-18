الاليزيه: فرنسا ستطلق مبادرة لاقتراح تسوية تفاوضية بين إسرائيل وإيران

رويترز نقلا عن الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات في منطقة طهران

رويترز نقلا عن الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات في منطقة طهران

الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا موقعًا لصناعة أجهزة الطرد المركزيّ في منطقة طهران ضمن مساعي تدمير البرنامج النوويّ