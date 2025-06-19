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o
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26
o
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28
o
الشمال
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o
جبل لبنان
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o
كسروان
29
o
متن
29
o
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إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إيران تطلق أكبر دفعة صواريخ خلال الساعات الـ48 الماضية وتضم نحو 20 إلى 30 صاروخًا
خبر عاجل
2025-06-19 | 00:22
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إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إيران تطلق أكبر دفعة صواريخ خلال الساعات الـ48 الماضية وتضم نحو 20 إلى 30 صاروخًا
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