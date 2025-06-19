وكالة: منطقة قريبة من منشأة المياه الثقيلة في منشأة خنداب النووية الإيرانية تعرضت لقصف إسرائيليّ ولا يوجد خطر إشعاعيّ

تقارير إعلامية إسرائيلية: مستشفى في جنوب إسرائيل تعرض لقصف صاروخيّ إيرانيّ

تقارير إعلامية إسرائيلية: مستشفى في جنوب إسرائيل تعرض لقصف صاروخيّ إيرانيّ

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إيران تطلق أكبر دفعة صواريخ خلال الساعات الـ48 الماضية وتضم نحو 20 إلى 30 صاروخًا